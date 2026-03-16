Слова Зеленского о мобилизации нардепов произвольно интерпретировали — Арахамия
- Давид Арахамия опроверг слухи о принудительной мобилизации депутатов, пояснив, что президент только инициирует обсуждение законодательных изменений, направленных на предоставление народным депутатам права на военную службу.
- По его словам, действующие нормы не позволяют нардепам официально совмещать депутатский мандат с несением службы в рядах ВСУ.
В Слуге народа опровергли информацию о намерении начать принудительную мобилизацию народных депутатов, подчеркнув, что президент Владимир Зеленский имел в виду только урегулирование механизмов, которые позволят нардепам проходить военную службу.
Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
Арахамия о словах Зеленского по мобилизации нардепов
– По этому поводу есть крайне важный нюанс. Есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, слова, которые произвольно интерпретировали, – утверждает Арахамия.
По его словам, Зеленский сказал, что народный депутат либо работает, либо воюет, как и каждый гражданин Украины.
Арахамия отметил, что президент напомнил, что это обсуждалось много раз: в Украине нужно работать, платить налоги и приносить пользу в оборонной сфере или находиться на фронте для защиты.
Он утверждает, что это понимают многие депутаты, от которых поступали определенные запросы о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет.
– Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военные, а депутаты парламента. Очевидно, именно это имелось в виду. Что президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военными, – сказал Арахамия.
14 марта во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с представителями парламента возможные изменения в законодательстве о мобилизации, которые позволили бы народным депутатам отправиться на фронт.