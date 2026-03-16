У Слузі народу спростували інформацію про наміри розпочати примусову мобілізацію народних депутатів, наголосивши, що президент Володимир Зеленський мав на увазі лише врегулювання механізмів, які дозволять нардепам проходити військову службу.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Арахамія про слова Зеленського щодо мобілізації нардепів

– З цього приводу є вкрай важливий нюанс. Є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які довільно інтерпретували, – стверджує Арахамія.

Зараз дивляться

За його словами, Зеленський сказав, що народний депутат або працює, або воює, як і кожен громадянин України.

Арахамія зазначив, що президент нагадав, що це обговорювалось багато разів: в Україні потрібно працювати, сплачувати податки та приносити користь в оборонній сфері або перебувати на фронті для захисту.

Він стверджує, що це розуміють багато депутатів, від яких були певні запити про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє.

– Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військові, а депутати парламенту. Очевидно, саме це малося на увазі. Що президент готовий обговорювати з парламентом законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовими, – сказав Арахамія.

14 березня під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити з представниками парламенту можливі зміни до законодавства про мобілізацію, які дозволили б народним депутатам піти на фронт.

Джерело : Українська правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.