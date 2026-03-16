Сил специальных операций ВСУ поразил ряд военных объектов врага на оккупированной территории Крыма и Запорожской области по наводке партизан.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Атаки подразделений ССО за 3 дня: что известно

По данным Сил сперцопераций ВСУ, за 3 дня подразделения middle-strike нанесли многочисленные удары по военным объектам врага в Севастополе.

В частности, был поражен состав МТЗ на аэродроме “Херсонес”, генератор и коммутационная станция радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки противника.

Кроме того, подразделениям ССО удалось поразить базу ремонта поврежденной бронированной техники в поселке Акимовка Запорожской области, базу технического обслуживания и состава материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники в поселке Андреевка Бердянского района и логистический центр российской армии в селе Берестово.

— Этой серии поражений подразделениям middle-stike ССО способствовало сопротивление, чьи подпольщики следят за враждебными объектами на временно оккупированных территориях Украины, – говорится в сообщении ССО.

По их словам, удары средней дальности проводятся в глубь оккупированной врагом территории Украины до нескольких сотен километров.

Напомним, 11 марта Силы специальных операций ВСУ поразили арсенал на оккупированной Донбассе, уничтожили радиолокационную станцию ​​для С-300 и С-400 в Севастополе и атаковали состав дронов и МТЗ российских войск в Запорожье.

