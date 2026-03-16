Підрозділи middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили низку військових об’єктів ворога на окупованій території Криму та Запорізької області за наводкою партизанів.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Атаки підрозділів ССО за 3 дні: що відомо

За даними Сил сперцоперацій ЗСУ, за 3 дні підрозділи middle-strike завдали численних ударів по військових об’єктах ворога у Севастополі.

Зокрема, було уражено склад МТЗ на аеродромі “Херсонес”, генератор та комутаційну станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки противника.

Окрім того, підрозділам ССО вдалось уразити базу ремонту пошкодженої броньованої техніки у селищі Якимівка Запорізької області, базу технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки в селищі Андріївка Бердянського району та логістичний центр російської армії у селі Берестове Запорізької області.

— Цій серії уражень підрозділам middle-stike ССО сприяв рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України, – йдеться у повідомленні ССО.

За їхніми словами, удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів.

Нагадаємо, 11 березня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили арсенал на окупованій Донеччині, знищили радіолокаційну станцію для С-300 і С-400 у Севастополі та атакували склад дронів і МТЗ російських військ на Запоріжжі.

