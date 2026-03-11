Українські військові завдали серії ударів по об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Атаки ССО на окупованих територіях 11 березня: що відомо

За даними військових, підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій завдали ударів по кількох об’єктах російських військ.

Зокрема, у населеному пункті Широка Балка на тимчасово окупованій частині Донецької області знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Після удару на об’єкті тривала детонація боєприпасів.

Також українські військові уразили радіолокаційну станцію 64Н6Е в окупованому Севастополі.

За даними військових, ця РЛС використовувалася як “очі” для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Крім того, українські сили атакували склад розвідувальних безпілотників у Новозлатополі на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Ще один удар було завдано по складу матеріально-технічного забезпечення російських військ у Мар’янівці.

У ССО зазначили, що удари середньої дальності можуть здійснюватися на відстань до кількох сотень кілометрів углиб території, яку контролює противник.

Також у підготовці ударів допомагали учасники руху опору на тимчасово окупованих територіях.

За словами військових, знищення арсеналів, складів та елементів системи протиповітряної оборони суттєво послаблює наступальні та оборонні можливості російських військ.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що продовжуватимуть асиметричні удари по критичних об’єктах ворога.

Тим часом у російському місті Тольятті після вибухів спалахнула пожежа на хімічному підприємстві КуйбишевАзот.

За інформацією з офіційного сайту компанії, підприємство є одним із найбільших хімічних виробників у Росії та спеціалізується на виробництві капролактаму й азотних добрив.

