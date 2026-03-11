ССО уразили арсенал на Донеччині та РЛС С-400 у Севастополі
- ССО уразили арсенал на окупованій Донеччині.
- У Севастополі знищено радіолокаційну станцію для С-300 і С-400.
- На Запоріжжі атаковано склад дронів і склад МТЗ російських військ.
Українські військові завдали серії ударів по об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Атаки ССО на окупованих територіях 11 березня: що відомо
За даними військових, підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій завдали ударів по кількох об’єктах російських військ.
Зокрема, у населеному пункті Широка Балка на тимчасово окупованій частині Донецької області знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.
Після удару на об’єкті тривала детонація боєприпасів.
Також українські військові уразили радіолокаційну станцію 64Н6Е в окупованому Севастополі.
За даними військових, ця РЛС використовувалася як “очі” для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
Крім того, українські сили атакували склад розвідувальних безпілотників у Новозлатополі на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Ще один удар було завдано по складу матеріально-технічного забезпечення російських військ у Мар’янівці.
У ССО зазначили, що удари середньої дальності можуть здійснюватися на відстань до кількох сотень кілометрів углиб території, яку контролює противник.
Також у підготовці ударів допомагали учасники руху опору на тимчасово окупованих територіях.
За словами військових, знищення арсеналів, складів та елементів системи протиповітряної оборони суттєво послаблює наступальні та оборонні можливості російських військ.
У Силах спеціальних операцій наголосили, що продовжуватимуть асиметричні удари по критичних об’єктах ворога.
Тим часом у російському місті Тольятті після вибухів спалахнула пожежа на хімічному підприємстві КуйбишевАзот.
За інформацією з офіційного сайту компанії, підприємство є одним із найбільших хімічних виробників у Росії та спеціалізується на виробництві капролактаму й азотних добрив.