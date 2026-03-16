Подразделения Сил обороны Украины поразили российские средства противовоздушной обороны и командно-наблюдательные пункты на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Поражение ПВО РФ: что известно

По данным Генштаба, удары по объектам российских войск были нанесены вчера и в ночь на 16 марта.

В частности, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М1 в районе Коробкино на временно оккупированной территории Луганской области.

Еще один зенитный ракетный комплекс Тор был поражен вблизи Балашовки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, украинские силы поразили радиолокационную станцию из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Красного на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам российских войск.

Поражение зафиксировано в районах Степного на временно оккупированной территории Донецкой области и Богатого на временно оккупированной территории Запорожской области.

В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника пока уточняются.

Ранее сообщалось, что в городе Лабинск Краснодарского края России беспилотники атаковали нефтебазу.

По данным российских властей, в промышленной зоне города после атаки БпЛА возник пожар.

