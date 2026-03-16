В городе Лабинск Краснодарского края России беспилотники атаковали нефтебазу.

Об инциденте сообщают российские соцсети.

Атака БпЛА на нефтебазу в Лабинске: что известно

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в промышленной зоне города в результате атаки БпЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

В соцсетях также распространяют видео с места происшествия.

На кадрах видно масштабный пожар, который возник после атаки беспилотников.

Официальной информации о последствиях удара, пострадавших или масштабов повреждений пока не обнародовали.

Ранее, в ночь на 12 марта, в российском Тихорецке Краснодарского края прогремели взрывы, после которых на местной нефтеперекачивающей станции вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сначала сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа фото и видео очевидцев.

Впоследствии информацию о поражении объекта подтвердили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.

По данным аналитиков, возгорание произошло на территории нефтебазы, которая входит в Тихорецкий нефтяной узел — один из ключевых элементов нефтяной логистики на юге России.

На видео, снятых вблизи трассы Р-217 Кавказ, было видно по меньшей мере два очага возгорания, предположительно на резервуарах с горючим.

