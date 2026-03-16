Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар
В городе Лабинск Краснодарского края России беспилотники атаковали нефтебазу.
Об инциденте сообщают российские соцсети.
Атака БпЛА на нефтебазу в Лабинске: что известно
Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в промышленной зоне города в результате атаки БпЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.
В соцсетях также распространяют видео с места происшествия.
На кадрах видно масштабный пожар, который возник после атаки беспилотников.
Официальной информации о последствиях удара, пострадавших или масштабов повреждений пока не обнародовали.
Ранее, в ночь на 12 марта, в российском Тихорецке Краснодарского края прогремели взрывы, после которых на местной нефтеперекачивающей станции вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сначала сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа фото и видео очевидцев.
Впоследствии информацию о поражении объекта подтвердили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.
По данным аналитиков, возгорание произошло на территории нефтебазы, которая входит в Тихорецкий нефтяной узел — один из ключевых элементов нефтяной логистики на юге России.
На видео, снятых вблизи трассы Р-217 Кавказ, было видно по меньшей мере два очага возгорания, предположительно на резервуарах с горючим.