Підрозділи Сил оборони України уразили російські засоби протиповітряної оборони та командно-спостережні пункти на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Ураження ППО РФ: що відомо

За даними Генштабу, удари по об’єктах російських військ було завдано вчора та у ніч на 16 березня.

Зокрема, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М1 у районі Коробкиного на тимчасово окупованій території Луганської області.

Ще один зенітний ракетний комплекс Тор було уражено поблизу Балашівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, українські сили уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також підрозділи Сил оборони України завдали ударів по командно-спостережних пунктах російських військ.

Ураження зафіксовано в районах Степного на тимчасово окупованій території Донецької області та Багатого на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків та втрати противника наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у місті Лабінськ Краснодарського краю Росії безпілотники атакували нафтобазу.

За даними російської влади, у промисловій зоні міста після атаки БпЛА виникла пожежа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.