Требовали взятку в $620 тысяч: СБУ задержала двух сотрудников областных управлений
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора и при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ выявлены два должностных лица Службы безопасности за вымогательство и получение неправомерной выгоды.
Об этом сообщают Офис Генпрокурора и СБУ.
Задержаны высокопоставленные сотрудники областных управлений СБУ
Согласно сообщению, задержаны посредник и два заместителя начальников областных управлений СБУ, которые пытались наладить противоправную схему в Ровненской области.
— По материалам дела, организаторы преступной схемы, используя посредника как доверенное лицо, требовали $620 тыс. у руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса, — отметили в СБУ.
За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое против его компании ранее.
Реализация произошла в рамках системной работы Службы безопасности по самоочищению ведомства.
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара заявил, что самоочищение СБУ – приоритет службы.
— Мы продолжаем искоренять любые коррупционные проявления, а участников “схем” – регулярно привлекать к ответственности. Сегодняшнее задержание это лишь подтверждает. Коррупция недопустима, а во время войны равна государственной измене, – добавил он.
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов сделки и их сообщника “на горячем” при передаче более $270 тыс.
При обысках у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.