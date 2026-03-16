Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора и при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ выявлены два должностных лица Службы безопасности за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Об этом сообщают Офис Генпрокурора и СБУ.

Задержаны высокопоставленные сотрудники областных управлений СБУ

Согласно сообщению, задержаны посредник и два заместителя начальников областных управлений СБУ, которые пытались наладить противоправную схему в Ровненской области.

— По материалам дела, организаторы преступной схемы, используя посредника как доверенное лицо, требовали $620 тыс. у руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса, — отметили в СБУ.

За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое против его компании ранее.

Реализация произошла в рамках системной работы Службы безопасности по самоочищению ведомства.

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара заявил, что самоочищение СБУ – приоритет службы.

— Мы продолжаем искоренять любые коррупционные проявления, а участников “схем” – регулярно привлекать к ответственности. Сегодняшнее задержание это лишь подтверждает. Коррупция недопустима, а во время войны равна государственной измене, – добавил он.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов сделки и их сообщника “на горячем” при передаче более $270 тыс.

При обысках у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

