За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора та за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ викрито двох посадовців Служби безпеки на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та СБУ.

Затримано високопосадовців обласних управлінь СБУ

Згідно із повідомленням, затримано посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

– За матеріалами справи, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тис. з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу, – зазначили в СБУ.

За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Реалізація відбулася у межах системної роботи Служби безпеки щодо самоочищення відомства.

Тимчасово виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що самоочищення СБУ – пріоритет служби.

– Ми продовжуємо викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників “схем” – регулярно притягувати до відповідальності. Сьогоднішнє затримання це лише підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді, – долав він.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника “на гарячому” під час передачі понад $270 тис.

При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

