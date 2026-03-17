В Украине продолжается полномасштабная война, на фронте идут боевые действия.

Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2026

Как сообщают аналитики ISW, российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, на Купянском направлении, на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Отмечается, что украинские войска недавно продвинулись в Александровском направлении.

– Украинские контратаки в Днепропетровской области заставляют Россию передислоцировать силы и средства из других районов линии фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня, – говорится в отчете ISW.

К слову, 14 марта сообщалось, что украинские военные продолжают сдерживать давление противника в Покровской агломерации. Наши защитники удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в селе Гришино.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1483-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

