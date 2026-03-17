В Україні продовжується повномасштабна війна, на фронті тривають бойові дії.

Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2026

Як повідомляють аналітики ISW, російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, на Куп’янському напрямку, на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Зазначається, що українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

Зараз дивляться

– Українські контратаки в Дніпропетровській області змушують Росію передислокувати сили та засоби з інших районів лінії фронту та, ймовірно, з резервів оперативного рівня, – йдеться у звіті ISW.

До речі, 14 березня повідомлялось, що українські військові продовжують стримувати натиск противника у Покровській агломерації. Наші захисники утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.