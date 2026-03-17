Карта бойових дій на 17 березня 2026 – ситуація на фронті
В Україні продовжується повномасштабна війна, на фронті тривають бойові дії.
Як повідомляють аналітики ISW, російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, на Куп’янському напрямку, на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
Зазначається, що українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.
– Українські контратаки в Дніпропетровській області змушують Росію передислокувати сили та засоби з інших районів лінії фронту та, ймовірно, з резервів оперативного рівня, – йдеться у звіті ISW.
До речі, 14 березня повідомлялось, що українські військові продовжують стримувати натиск противника у Покровській агломерації. Наші захисники утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.
