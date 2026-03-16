Украина не боится никаких угроз со стороны Ирана. Киев имеет дело с угрозами ежедневно, по меньшей мере на протяжении четырёх лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы иностранных СМИ.

Зеленский об угрозах со стороны Ирана

Журналист израильского телеканала i24NEWS отметил, что Украина получала угрозы со стороны Ирана из-за того, что предлагала помощь странам Персидского залива.

Зеленский ответил, что Украина не боится никаких угроз.

— За эти четыре года я слышал много разных угроз. Мы не боимся ни одной из таких угроз. Мы сталкиваемся с такими угрозами ежедневно на протяжении последних четырёх лет, минимум четырёх, а в основном — двенадцати лет, — сказал глава государства.

Президент добавил, что угрозы Ирана не являются чем-то новым для Украины.

Глава государства также прокомментировал возможные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Зеленский отметил, что у него есть то, что необходимо Нетаньяху, в то время как у израильского премьера есть то, что нужно президенту Украины.

Глава государства добавил, что в настоящее время никаких переговоров с руководством Израиля не происходит.

Напомним, издание Ynet со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука писало, что Израиль инициировал разговор с украинским президентом относительно вероятного сотрудничества в защите от иранских дронов.

В Иране заявили, что территория Украины является “легитимной и законной целью” из-за предоставления помощи Израилю в отражении атак Шахедов.

