Україна не боїться жодних погроз з боку Ірану. Київ має справу з погрозами щодня, протягом щонайменше чотирьох років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання іноземних ЗМІ.

Журналіст ізраїльського телеканалу i24NEWS зазначив, що Україна отримувала погрози з боку Ірану через те, що пропонувала допомогу країнам Перської затоки.

Зеленський відповів, що Україна не боїться жодних таких погроз.

– За ці чотири роки я чув багато різних погроз. Ми не боїмося жодної з таких погроз. Ми стикаємося з такими погрозами щодня протягом останніх чотирьох років, мінімум чотирьох, а здебільшого – дванадцяти років, – сказав глава держави.

Президент додав, що погрози Ірану не є чимось новим для України.

Глава держави також прокоментував можливі переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Зеленський зазначив, що має те, що необхідно Нетаньягу, натомість ізраїльський прем’єр має те, що потрібно президенту України.

Глава держави додав, що наразі жодних переговорів із керівництвом Ізраїлю не відбувається.

Нагадаємо, видання Ynet із посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука писало, що Ізраїль ініціював розмову із українським президентом щодо ймовірної співпраці у захисті від іранських дронів.

В Ірані заявили, що територія України є “легітимною та законною ціллю” через надання допомоги Ізраїлю у відбитті атак Шахедів.

