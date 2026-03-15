Война с Ираном и роль Украины в обеспечении мировой безопасности: чем Киев может помочь союзникам США

Война в Иране не демонстрирует признаков завершения, а президент США Дональд Трамп заявил, что именно он будет решать, как долго продлится военная операция. В ответ на удары Тегеран начал атаковать с помощью дронов союзников США по всему Персидскому заливу, что создало новую угрозу безопасности региона.

По данным Reuters, США и их союзники на Ближнем Востоке обратились к Украине за помощью с системами противодействия беспилотникам, в частности дронами-перехватчиками. Украина рассчитывает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может укрепить ее позиции в отношениях с партнерами.

Украинские производители заявляют, что их производственные мощности позволяют экспортировать такие системы союзникам. Кроме того, дроны-перехватчики значительно дешевле ракет систем противовоздушной обороны.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина отправила в ряд стран Ближнего Востока группу военных экспертов, которые должны поделиться опытом противодействия иранским ударным БПЛА.

Факты ICTV разбирались, почему страны региона заинтересовались украинскими технологиями и может ли такое сотрудничество укрепить позиции Киева.

Помощь Ближнему Востоку

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия ведет переговоры о закупке украинских перехватчиков дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Такая сделка может стоить миллионы долларов.

По словам Зеленского, Украина обладает самым большим в мире опытом противодействия ударным БПЛА и готова поделиться этим опытом со странами Ближнего Востока, Европой и Америкой. Президент отметил, что в обмен на помощь на Ближнем Востоке Украина рассчитывает получить дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot, в частности PAC-2 и PAC-3.

Владимир Зеленский отметил, что все, чему украинцы научились в ходе войны с Россией, может стать глобальной основой безопасности.

Как война на Ближнем Востоке уже влияет на Украину

По словам политолога, доцента КНУ им. Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, из-за войны в Иране Украина уже испытывает дефицит ракет для систем ПВО Patriot missile system.

Эти комплексы используют также союзники США на Ближнем Востоке — Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Египет.

Проблема в том, что в мире и до этого был ограниченный запас ракет для Patriot. А после того, как США перебросили часть систем противовоздушной и противоракетной обороны на Ближний Восток, для Украины фактически остается лишь один стабильный канал поставок — европейские страны.

Отдельные государства за пределами Европы, в частности Япония, имеют лицензию на производство таких ракет, однако их законодательство ограничивает экспорт вооружения.

— Поэтому для нас единственным поставщиком остается Европа. Но они могут передавать лишь десятки ракет, чего хватает фактически на отражение одного массированного обстрела. Украина непосредственно затронута войной в Иране, — подчеркнул эксперт.

Командировка украинских военных экспертов на Ближний Восток может помочь Украине получить больше средств ПВО, но не сейчас. Это будет после завершения войны на Ближнем Востоке, говорит политолог.

— Я не очень представляю, как страна в состоянии войны может отдать часть ракет, даже если у нее есть определенный запас, — сказал он.

Также обострение на Ближнем Востоке несколько откладывает трехсторонние переговоры о прекращении войны в Украине, ведь внимание Трампа сосредоточено именно на Иране.

Поэтому судьба наших переговоров зависит от воли Соединенных Штатов, которые являются главными посредниками в этих переговорах. Сама же война в Иране повлияет на наши переговоры в зависимости от того, как эта война закончится.

– Я не думаю, что война в Иране закончится так, как хочет Трамп: полная смена режима, выход США на нефтяной рынок Ирана в перспективе, ликвидация ядерной программы. И это может повлиять на рейтинги Трампа в США, — считает политический эксперт.

По мнению Рейтеровича, если американский президент не достигнет быстрого результата в Иране, он может попытаться добиться политического успеха на украинском направлении — особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.

Но здесь для Украины вырисовываются два сценария: первый сценарий — Дональд Трамп будет давить на Украину для завершения войны; а второй сценарий — Трамп начнет давить именно на Россию.

Укрепление позиций Украины на мировой арене

Политолог считает отправку украинских военных экспертов в страны Ближнего Востока позитивным шагом.

В перспективе это может принести Украине политические и экономические дивиденды — от улучшения отношений с государствами региона до открытия новых рынков для украинских оборонных технологий.

— Отправка наших экспертов в страны Ближнего Востока, партнеров США, может дать Украине дополнительные козыри во взаимоотношениях с Дональдом Трампом, — отметил Игорь Рейтерович.

В то же время Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в противодействии дронам, потому что “американская армия — самая сильная в мире, а американские дроны — лучшие”.

По мнению Игоря Рейтеровича, этими словами Дональд Трамп не хочет признавать зависимость от Украины. И он понимает, что это усиливает позицию Украины в переговорном процессе.

Мировая безопасность

Войны в Украине и Иране обнажили проблемы в системе мировой безопасности. И то, что страны Персидского залива заинтересовались нашими технологиями и военными экспертами, свидетельствует о том, что мы переходим к новой роли — от получателей помощи к партнерам, считает политолог.

У Украины есть два безусловных преимущества: реальный боевой опыт и современные разработки.

— Наши военные или специалисты, связанные с военной сферой, будут пользоваться большим спросом на мировых рынках. Потому что мы знаем, как это сделать, и мы могли бы таким образом продвигать интересы Украины, — говорит Игорь Рейтерович.

Угрозы Ирана Украине

Председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи заявил, что если Украина оказывает поддержку Израилю, то фактически втянула себя в войну на Ближнем Востоке и превратилась в “законную цель” для Ирана.

Иран считает нас союзником Соединенных Штатов.

В то же время Иран несет прямую ответственность за гибель украинских гражданских лиц и военных.

— Они еще не “рассчитались” за пассажирский самолет, который сбили в январе 2020 года (Корпус стражей Исламской революции выпустил ракеты по самолету Boeing 737-800 авиакомпании МАУ через несколько минут после взлета, погибли все 176 человек на борту, — Ред.), — сказал политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, такие угрозы со стороны Ирана мы не можем игнорировать, но не стоит паниковать, ведь у Тегерана нет ресурсов нанести больший ущерб Украине.

— На самом деле, у Ирана чрезвычайно ограниченные возможности влиять на страны, которые находятся далеко от него. Кроме того, у него нет международной террористической сети. А такие прокси, как ХАМАС и Хезболла, больше для регионального применения. Украина должна делать то, что считает нужным с точки зрения помощи странам Ближнего Востока, Соединенным Штатам, — сказал политолог Игорь Рейтерович.

Кроме того, это точно вряд ли приведет к усилению сотрудничества Ирана с Российской Федерацией, потому что оно и так находится на максимальном уровне.

Переговорный процесс

По мнению политолога, то, что Украина помогает союзникам и предлагает собственные технологии, укрепляет позиции Киева в переговорном процессе по прекращению войны.

— Таким сотрудничеством Украина пытается получить козырь в переговорах с Дональдом Трампом, который является единственным посредником между нами и россиянами. Но Трамп, как видим, хочет немного отстраниться от нас, потому что не любит быть зависимым, — сказал Игорь Рейтерович.

Но Украина надеется, что наши специалисты и антидроновые технологии станут востребованными на Ближнем Востоке и, как результат, это укрепит позиции Украины в трехсторонних переговорах.

Война на Ближнем Востоке создает для Украины противоречивую ситуацию. С одной стороны, обострение в регионе усиливает конкуренцию за ограниченные ресурсы противовоздушной обороны, в частности ракеты для систем Patriot. С другой — открывает для Киева новые возможности.

Спрос на опыт Украины в противодействии дронам и современным формам войны растет, а сотрудничество со странами Ближнего Востока может постепенно менять роль нашего государства на мировой арене.

Если раньше Украина преимущественно выступала получателем военной помощи, то теперь она все больше становится экспортером военного опыта, технологий и экспертизы, что может укрепить ее позиции и в сфере безопасности, и в международной политике.

