РФ продовжила терор України, атакувавши мирні міста. Так, через атаку країни-агресора постраждав логістичний термінал у Запоріжжі.

До того ж вночі пролунав вибух у Львові – там через падіння високовольтного кабелю загорівся автобус.

Водночас президент Дональд Трамп заявив про можливе відкладення зустрічі з Сі Цзіньпіном у Китаї через війну в Ірані.

Про головні події ночі та ранку 17 березня — читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибух у Львові

У Львові вночі пролунав вибух, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо, постраждалих немає.

Пізніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що у місті можливі перебої з газом після вибуху в районі Галицького перехрестя.

– Як повідомили газовики, увечері через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання. Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв там вже тривалий час, – проінформував він.

Без газу залишилися Малехів, частина Львова та Дубляни.

Атака на Одещину

Внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Удар по логістичному терміналу у Запоріжжі

Сьогодні зранку РФ здійснила удар по інноваційному терміналу СІЧ у місті Запоріжжя, інформує Нова пошта.

Всі співробітники, які перебували на зміні, живі, однак 5 отримали контузії, 1 був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються, а відновлення роботи терміналу намагаються провести якнайшвидше.

Обстріл Дніпропетровської області

Ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, внаслідок чого двоє людей дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині РФ била по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена агрофірма.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській і Українській громадах. Виникла пожежа. Вогонь знищив дві приватні оселі, господарські споруди і нежитлову будівлю. Ще один приватний будинок понівечений. Постраждала 63-річна жінка.

У Богданівській громаді Павлоградського району зруйновані два приватні будинки, ще 3 – пошкоджені. Побиті автівки. Поранена 30-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Трамп може відкласти візит до Китаю

Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

Президент повідомив журналістам у Білому домі, що США тримають діалог з Китаєм, але через війну з Іраном він хоче бути на робочому місці.

