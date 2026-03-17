Дроны приводят к 90% потерь РФ на фронте — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил в британском парламенте, что около 90 % потерь российских оккупантов на фронте обусловлены применением украинских беспилотников.
- Президент Украины подчеркнул, что такой технологический прорыв является результатом четырехлетней работы, и предложил партнерам реальное сотрудничество в сфере обороны на суше и на море.
Украинские беспилотники наносят около 90% потерь российским войскам на фронте.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в британском парламенте 17 марта.
Зеленский об ударах дронов на фронте
По словам президента, только в течение этой зимы украинские защитники ликвидировали более 92 тыс. российских оккупантов, в частности, убитых и тяжелораненых.
Как рассказал Зеленский, Украина стала такой технологичной неслучайно. Поскольку украинская сила начала укрепляться в течение четырех лет полномасштабной войны тоже неслучайно.
Президент отметил, что Украина предлагает реальное оборонное сотрудничество.
– Мы не стали такими технологичными случайно. Это результат работы. Мы предлагаем реальное оборонное сотрудничество, на суше и на море. Это наш ответ, – сказал Зеленский.
Кроме того, во время выступления в британском парламенте президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас более 200 украинских экспертов по противодействию беспилотникам находятся на Ближнем Востоке в районе Персидского залива.