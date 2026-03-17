Украинские беспилотники наносят около 90% потерь российским войскам на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в британском парламенте 17 марта.

Зеленский об ударах дронов на фронте

По словам президента, только в течение этой зимы украинские защитники ликвидировали более 92 тыс. российских оккупантов, в частности, убитых и тяжелораненых.

Как рассказал Зеленский, Украина стала такой технологичной неслучайно. Поскольку украинская сила начала укрепляться в течение четырех лет полномасштабной войны тоже неслучайно.

Президент отметил, что Украина предлагает реальное оборонное сотрудничество.

– Мы не стали такими технологичными случайно. Это результат работы. Мы предлагаем реальное оборонное сотрудничество, на суше и на море. Это наш ответ, – сказал Зеленский.

Кроме того, во время выступления в британском парламенте президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас более 200 украинских экспертов по противодействию беспилотникам находятся на Ближнем Востоке в районе Персидского залива.

