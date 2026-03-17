Україна розробляє морські дрони для роботи в умовах океану — Зеленський
- Володимир Зеленський анонсував розробку українських надводних дронів, здатних ефективно виконувати завдання в умовах відкритого океану.
- Президент наголосив, що цей технологічний прорив є результатом системної роботи, а російський флот досі не має дієвих засобів протидії українським безпілотникам.
Україна розробляє надводні безпілотники, які здатні діяти в умовах океану.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в британському парламенті.
Зеленський про дрони в умовах океану
За словами президента, Україна розробляє більш стабільні безпілотники. Він пояснив, що незабаром будуть системи, які здатні діяти навіть в умовах океану.
Як стверджує Зеленський, російський флот не має ефективних засобів для протидії українським дронам.
Він озвучив, що лише протягом цієї зими російські війська втратили понад 92 тис. ліквідованими і важкопораненими.
Як наголосив Зеленський, технологічний прорив України – це не збіг обставин, а результат системної роботи. Він стверджує, що зростання української сили протягом чотирьох років повномасштабної війни є логічним наслідком докладених зусиль.
Президент заявив, що Україна пропонує партнерам реальну оборонну співпрацю на суші та на морі.
Крім цього, виступаючи у британському парламенті, Володимир Зеленський розповів, що близько 90% російських втрат на фронті спричиняють саме українські безпілотники.