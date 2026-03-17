У Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони.

Про це йдеться у повідомленні уряду Великої Британії від 17 березня.

Декларація України і Британії про посилення співпраці

Згідно з декларацією, Україна та Велика Британія зосередяться на розбудові єдиної оборонно-промислової та технологічної екосистеми.

Зараз дивляться

Співпраця двох країн передбачає запуск спільних виробничих ліній, проведення науково-дослідних робіт, а також глибоку інтеграцію ланцюгів постачання та зміцнення промислового партнерства.

Україна та Велика Британія прискорюють реалізацію оборонної програми Lyra. Вона передбачає спільні розроблення безпілотних систем, ракет далекого радіуса дії, засобів протиповітряної оборони та інших видів зброї.

Водночас Міністерства оборони двох країн офіційно погодили передавання технологій для виробництва українського перехоплювача Octopus у Великій Британії в межах ліцензійної угоди.

– Ця співпраця відображає спільне розуміння того, що Україна є не лише країною, яка захищається від агресії, а й державою, яка робить внесок у безпеку партнерів і зміцнення колективної оборони Європи, – йдеться у повідомленні.

Також угода передбачає інтеграцію практичних навичок ЗСУ в систему планування та підготовки збройних сил Великої Британії.

Взаємодія реалізовуватиметься через залучення українських експертів до підготовки військ союзників, а також завдяки організації двосторонніх навчальних заходів і спільних програм.

Варто зазначили, що 17 березня президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом. Він зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.