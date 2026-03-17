Україна відправила 201 фахівця на Близький Схід для боротьби з дронами — Зеленський
- Україна розгорнула на Близькому Сході понад 200 військових експертів для навчання партнерів протидії ударним дронам типу Shahed.
- За словами Володимира Зеленського, українські фахівці вже працюють в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, передаючи унікальний бойовий досвід захисту від безпілотників.
Українська сторона направила на Близький Схід 201 експерта для протидії безпілотникам.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Великої Британії.
Зеленський про українських експертів на Близькому Сході
За словами президента, 201 український фахівець перебуває у регіоні Близького Сходу та країн Перської затоки, ще 34 експертів готові до розгортання.
Як стверджує Зеленський, йдеться про військових фахівців, які знають, як захищатися від ударних безпілотників Shahed.
Президент додав, що українські експерти вже перебувають в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту.
Як наголосив Зеленський, дрони можуть вражати цілі за тисячі кілометрів, як і балістичні ракети.
На його думку, ніякі гори чи пустелі цьому не завадять, тому варто думати про свою безпеку.
12 березня президент Володимир Зеленський оцінив роботу українських експертів на Близькому Сході, зазначивши, що партнери задоволені. За його словами, відправлення експертів до країн Близького Сходу залежатиме від можливостей України.