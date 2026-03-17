Россия запустила по Киеву 40 дорогостоящих беспилотников Ланцет, хотя у них не было никаких шансов долететь. Кремлю нужны были только кадры обломков в столице Украины, чтобы показать их россиянам.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

Флеш объяснил, зачем РФ запустила Ланцеты на Киев

По словам Флэша, украинская противовоздушная оборона в последнее время работает очень эффективно, поэтому российским чиновникам очень нужно давать кремлевскому диктатору Владимиру Путину и жителям РФ хотя бы какие-то пропагандистские новости.

– И так рождается информационный проект Ланцет по Киеву, – подчеркнул советник министра обороны Украины.

Флэш объяснил, что россияне подготовили целую операцию с ударными дронами Shahed и Ланцетами. Это было нужно РФ, чтобы любой ценой показать россиянам и чиновникам РФ обломки Ланцета в Киеве.

– Почему именно электрический Ланцет? Ведь для такого шоу есть гораздо лучшие изделия. Думаю, хайп вокруг Ланцета в РФ утих. Производителям нужна была хорошая история для новых закупок. С этой целью они запускают на Киев 40 Ланцетов, – обратил внимание он.

Советник министра обороны подчеркнул, что россияне потратили 40 дорогих беспилотников, предназначенных для других задач, только для показухи.

Поскольку Ланцет – это средство ближнего фронтового поражения на 30–80 км, то россияне ждали благоприятного ветра в сторону столицы, нашли ближайшую к Киеву точку и оттуда стартовали, утверждает Флэш.

Он подчеркнул, что базовая версия Ланцета не имеет никаких шансов долететь 200 км до Киева.

Именно поэтому на эти Ланцеты установили дополнительный аккумулятор вместо боевой части. При этом аккумуляторы заменили на дорогие несерийные батареи новой технологии, объяснил Флэш.

– На такие расстояния управлять Ланцетами по радиоканалу на высоте 1,5 км можно, но атаковать до земли – нет. Но это и не нужно, задача другая. Вся эта процессия в полете растянулась по высотам фактически от Чернигова до Киева, – сказал он.

По словам советника министра обороны, силы ПВО Украины хорошо поработали, но до Киева каким-то чудом добрались несколько единиц. Они не нанесли никакого ущерба, однако разлетелись осколками на Майдане Независимости.

Как утверждает Флеш, Украина благодарна России за эту операцию по ряду причин. Он отметил, что эти Ланцеты могли наделать беды, атакуя технику и ВСУ, ведь на фронте эти беспилотники являются очень точным оружием.

Кроме того, Украина еще раз отработала тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям, а также имеет возможность исследовать электронику сбитых российских дронов Ланцет.

16 марта после падения обломков дрона возле Монумента Независимости советник министра обороны опроверг возможность атаки Киева Ланцетами. Он подчеркнул, что эти барахтающиеся боеприпасы технически не способны преодолеть такое расстояние и добраться до столицы.

