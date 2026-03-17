ВСУ поразили район сосредоточения БРК Бастион, узел связи и склады врага
- В ночь на 17 марта Силы обороны Украины провели масштабную атаку на стратегические объекты противника, поразив ЗРК Тор-М2У, дивизион БРК Бастион и ряд логистических узлов.
- Под удары попали центры управления дронами, склады боеприпасов и узлы связи оккупантов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Силы обороны Украины нанесли удары по зенитному ракетному комплексу, району сосредоточения берегового ракетного комплекса Бастион, узлу связи и объектам военной логистики российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Уничтожение ЗРК, БРК Бастион, узла связи и военной логистики РФ
По информации Генштаба, в ночь на 17 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам армии России.
В частности, украинские защитники поразили зенитный ракетный комплекс ТОР-М2У в районе российских Клинцев в Брянской области.
В то же время под удары попал район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России, имеющей на вооружении БРК Бастион, вблизи Верхнекурганного в оккупированном Крыму.
Кроме того, Силы обороны Украины поразили узел связи российских войск в районе Мангуша Донецкой области.
Среди объектов военной логистики оккупантов поражены склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе, склады боеприпасов в районах Степного и Терпенья Запорожской области.
Также Силы обороны поразили учебно-тренировочный центр беспилотников в районе Генической Горки Херсонской области.
Среди прочего, украинские защитники нанесли удары по пунктам управления дронами в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области, а также по району сосредоточения живой силы армии России вблизи Часового Яра Донецкой области.
Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, масштабы нанесенного ущерба и потери российских оккупантов уточняются.