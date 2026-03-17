Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс, район зосередження берегового ракетного комплексу Бастіон, вузол зв’язку та об’єкти військової логістики російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, в ніч на 17 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих військових об’єктах армії Росії.

Зокрема, українські захисники уразили зенітний ракетний комплекс ТОР-М2У у районі російських Клинців у Брянській області.

Водночас під удари потрапив район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії, який має на озброєнні БРК Бастіон, поблизу Верхньокурганного в окупованому Криму.

Крім цього, Сили оборони України уразили вузол зв’язку російських військ у районі Мангуша Донецької області.

Серед об’єктів військової логістики окупантів уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння Запорізької області.

Також Сили оборони уразили навчально-тренувальний центр безпілотників у районі Генічеської Гірки Херсонської області.

Серед іншого, українські захисники завдали уражень по пунктах управління дронами у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області, а також по району зосередження живої сили армії Росії поблизу Часового Яру Донецької області.

Як наголосили у Генеральному штабі ЗСУ, масштаби завданих збитків та втрати російських окупантів уточнюються.

