Gradus провів дослідження, щоб відстежити, як українці переосмислюють глобальні альянси та геополітичні ролі держав на тлі тривалої війни.

Дослідження, як за рік змінилася ставлення українців до ЄС, НАТО й ООН

Результати показують, що карта дружніх і недружніх країн залишається відносно стабільною, але всередині неї відбуваються помітні зміни. Наприклад, суттєво покращується ставлення до США. Частка тих, хто вважає країну дружньою, зросла більш ніж удвічі — з 13% до 29%, однак рівень довіри не перевищує показників початку повномасштабної війни.

Водночас європейські союзники залишаються ядром “дружньої коаліції”.

Серед країн, які українці найчастіше називають дружніми, стабільно домінують європейські партнери. У 2026 році до п’ятірки найбільш дружніх країн увійшли Велика Британія, Німеччина, країни Балтії, Франція та Польща.

У сприйнятті українців список недружніх країн залишається доволі стабільним. За рік антирейтинг більшості цих країн навіть трохи зріс. Помітно збільшилася і частка тих, хто називає Індію недружньою до України, з 10% до 21%.

Водночас різко зменшилася частка негативного ставлення до США — з 30% до 13%, що ще раз підкреслює загальну тенденцію до перегляду оцінок цієї країни.

Окрему динаміку демонструє ставлення українців до міжнародних організацій. Найбільш позитивно українці оцінюють Європейський Союз. Проте порівняно з 2024 роком частка позитивних оцінок дещо зменшилася.

У випадку НАТО суспільна думка залишається позитивною, але більш поляризованою: 38% позитивних оцінок і 37% негативних.

Найскладніша репутаційна ситуація спостерігається у ООН: позитивно організацію оцінюють лише 23%, негативно — 54%. Це один із найвищих рівнів недовіри серед міжнародних інституцій, що відображає розчарування в ефективності глобальних механізмів безпеки.

Соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк пояснює, що українці поступово переходять від емоційного сприйняття міжнародної політики до більш прагматичного аналізу.

Загалом, результати дослідження свідчать про те, що українці дедалі чіткіше розрізняють геополітичні ролі держав та демонструють більш критичне ставлення до міжнародних інституцій, від яких очікували гарантій безпеки.

Дослідження проведено дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Цільова аудиторія: чоловіки і жінки віком 18–60 років, які проживають у містах України з населенням понад 50 тисяч, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Період проведення — 13-16 лютого 2026 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

