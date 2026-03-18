ВСУ поразили в Донецке секретный центр беспилотников РФ Рубикон
- Силы специальных операций ВСУ в ночь на 18 марта нанесли серию точечных ударов по базе засекреченного центра беспилотных технологий Рубикон и складам оккупантов в Донецкой области.
- Помимо центра БпЛА, украинские дроны поразили логистические узлы и склады боеприпасов в поселке Вольное, стратегически истощая противника асимметричными методами.
В Донецкой области украинские спецназовцы поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий Рубикон, склады боеприпасов, имущества и техники.
Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.
Поражение подразделения Рубикон в Донецке
По данным ССО Вооруженных сил Украины, серию ударов по вражеским объектам на временно оккупированной территории Донецкой области нанесли в ночь на 18 марта.
В частности, дальнобойные дроны поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий Рубикон и элемент управления этим подразделением в Донецке.
Кроме того, под удар попал координационный центр работы подразделений беспилотных систем российских войск в этом городе.
В то же время в оккупированном поселке Вольное украинские спецназовцы поразили склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов армии России.
Отмечается, что Силы специальных операций ВСУ продолжают применять асимметричные методы, чтобы стратегически истощить российских оккупантов во время войны против Украины.