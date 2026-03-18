В Донецкой области украинские спецназовцы поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий Рубикон, склады боеприпасов, имущества и техники.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Поражение подразделения Рубикон в Донецке

По данным ССО Вооруженных сил Украины, серию ударов по вражеским объектам на временно оккупированной территории Донецкой области нанесли в ночь на 18 марта.

В частности, дальнобойные дроны поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий Рубикон и элемент управления этим подразделением в Донецке.

Кроме того, под удар попал координационный центр работы подразделений беспилотных систем российских войск в этом городе.

В то же время в оккупированном поселке Вольное украинские спецназовцы поразили склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов армии России.

Отмечается, что Силы специальных операций ВСУ продолжают применять асимметричные методы, чтобы стратегически истощить российских оккупантов во время войны против Украины.

