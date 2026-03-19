Лідери Європейського Союзу сподіваються, що виплата першого траншу кредиту Україні в розмірі €90 млрд відбудеться на початку квітня. Водночас прем’єра Угорщини не вдалося переконати не блокувати цей кредит.

Про це зазначається у заяві 25 лідерів ЄС, ухваленій у четвер в Брюсселі на засіданні Європейської Ради.

Перший транш кредиту Україні

Так, у грудні 2025 року ухвалили рішення про надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд на 2026–2027 роки.

Зараз дивляться

Європейська Рада вітає ухвалення цього кредиту та сподівається на перше надання коштів Україні до початку квітня.

Європейська Рада також закликає активізувати роботу з третіми країнами, щоб допомогти покрити залишковий дефіцит у розмірі €30 млрд у фінансах України.

У ЄС наголошують на важливості продовження надання військової підтримки Україні та термінового прискорення виробництва й постачання пріоритетного озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів, дронів і ракет.

Уся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України надаватимуться з повним дотриманням політики безпеки та оборони окремих держав-членів ЄС.

Супротив Орбана

За словами чотирьох дипломатів та чиновників, лідерам ЄС не вдалося переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не блокувати кредит Україні у розмірі €90 млрд, повідомляє видання Politico.

Віктор Орбан та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо звинувачують Україну у затягуванні ремонту нафтопроводу Дружба, який транспортує російську нафту до їхніх країн. Цей трубопровід був пошкоджений під час російських атак.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта засудив позицію Орбана і наголосив, що раніше жоден лідер не порушував умови співпраці, на яких ґрунтується ЄС. Ще один дипломат зазначив, що рівень розчарування Орбаном був безпрецедентним.

Віктор Орбан відповів на критику, наполягаючи, що його вето було законним, тоді як Фіцо стверджував, що його країна платить ціну за втрату російського пального зі знижкою.

За словами чиновника ЄС та дипломата, в ЄС сподівалися, що місія з інспекції трубопроводу Дружба вплине на Орбана, та він відкличе своє вето. Але Угорщина та Словаччина у листі, на який посилається Politico, заявили, що до складу команди не увійшов жоден представник їхніх країн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.