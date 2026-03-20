Фиктивные медицинские услуги: полиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине
Нацполиция проводит 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине в связи с подозрениями в хищении бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Обыски в медицинских учреждениях по всей Украине
Так, полицейские фиксируют схемы присвоения бюджетных средств, выделенных на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий. Правоохранители зафиксировали фиктивные медицинские услуги и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения.
По предварительным оценкам, сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.
Досудебное расследование проводится по фактам:
- присвоения и растраты имущества (ст. 191),
- злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364),
- служебного подлога (ст. 366),
- вмешательства в работу автоматизированных систем (ст. 362),
- служебной халатности (ст. 367),
- легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209).
Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время обыски проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований совместно с территориальными подразделениями в регионах, прокуратурами при содействии Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения Украины.
В сентябре прошлого года СБУ задержала руководителя и двух членов одесской экспертной команды по оценке повседневного функционирования (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками.