Нацполиция проводит 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине в связи с подозрениями в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, полицейские фиксируют схемы присвоения бюджетных средств, выделенных на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий. Правоохранители зафиксировали фиктивные медицинские услуги и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения.

По предварительным оценкам, сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен.

Досудебное расследование проводится по фактам:

присвоения и растраты имущества (ст. 191),

злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364),

служебного подлога (ст. 366),

вмешательства в работу автоматизированных систем (ст. 362),

служебной халатности (ст. 367),

легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209).

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время обыски проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований совместно с территориальными подразделениями в регионах, прокуратурами при содействии Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения Украины.

В сентябре прошлого года СБУ задержала руководителя и двух членов одесской экспертной команды по оценке повседневного функционирования (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками.

