Фіктивні медпослуги: поліція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні
Нацполіція проводить 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні через підозри у розкраданні бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Так, поліціянти документують схеми привласнення бюджетних коштів, які виділялися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Правоохоронці зафіксували фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я.
За попередніми оцінками, сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.
Досудове розслідування здійснюється за фактами:
- привласнення та розтрати майна (ст. 191),
- зловживання владою або службовим становищем (ст. 364),
- службового підроблення (ст. 366),
- втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362),
- службової недбалості (ст. 367),
- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209).
Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі обшуки проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами в регіонах, прокуратурами за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України.
У вересні минулого року СБУ затримала керівника та двох членів одеської експертної групи з оцінки повсякденного функціонування (колишня МСЕК), які торгували фіктивними медичними довідками.