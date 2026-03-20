Нацполіція проводить 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні через підозри у розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, поліціянти документують схеми привласнення бюджетних коштів, які виділялися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Правоохоронці зафіксували фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я.

За попередніми оцінками, сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснюється за фактами:

привласнення та розтрати майна (ст. 191),

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364),

службового підроблення (ст. 366),

втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362),

службової недбалості (ст. 367),

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209).

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обшуки проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами в регіонах, прокуратурами за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України.

У вересні минулого року СБУ затримала керівника та двох членів одеської експертної групи з оцінки повсякденного функціонування (колишня МСЕК), які торгували фіктивними медичними довідками.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

