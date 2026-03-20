Чин отпевания и погребения почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета предварительно должен состояться в воскресенье, 22 марта.

Об этом сообщили на сайте Православной церкви Украины.

Погребение патриарха Филарета: что известно

По предварительной информации, погребение патриарха Филарета планируют провести 22 марта во Владимирском соборе.

Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Филарета в 2014–2016 годах, офицер ВСУ Андрей Ковалев.

— Я слышал от настоятеля Владимирского собора протоиерея Бориса Табачека, что похороны патриарха Филарета запланированы на воскресенье 22-го марта, но на данный момент это все детали, — сказал Ковалев в эфире телемарафона.

Он отметил, что в настоящее время ожидают решения Синода относительно формата проведения похорон. В частности, речь идет о том, как именно состоится чин прощания и погребения.

— Я тоже знаю и не раз слышал от патриарха Филарета, что он хотел быть похороненным во Владимирском соборе. Такова была его воля, — подытожил он.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, в миру Михаил Антонович Денисенко, иерарх на покое Православной Церкви Украины, умер сегодня в возрасте 97 лет.

Филарет сыграл важную роль в становлении независимой украинской церкви. После провозглашения независимости Украины он активно поддерживал идею автокефалии и возглавил Киевский патриархат.

В 2018 году Филарет присоединился к созданию Православной церкви Украины и получил статус почетного патриарха.

В том же году Вселенский патриархат отменил решение РПЦ о его анафеме. В 2019 году Филарету присвоили звание Героя Украины.

