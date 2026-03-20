Стало известно о смерти почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Ему было 97 лет.

Об этом сообщает предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний.

Патриарх Филарет – причина смерти

– Сегодня в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, царит глубокая печаль и скорбь, ибо сегодня завершился земной путь святейшего патриарха Филарета. Давайте попросим всевышнего принять его в свое небесное царство. Сердечные соболезнования родным, – говорится в сообщении.

Как отметил митрополит Епифаний, наставления патриарха Филарета о важности поддержания единства и преданном служении украинскому народу всегда будут помнить.

Отметим, что 9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарета госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.

Второй президент Украины Леонид Кучма выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Филарета.

— Это был один из самых удивительных людей, которых я знал. Невероятная харизма, несокрушимость духа, линия жизни. Украина уже была независимой, а его борьба за независимость украинской Церкви только начиналась. Она была долгой, тяжелой, не всегда понятной для нас, мирян, не очень посвященных в тонкости церковных дел и тайны души патриарха. Но не нам судить – нам лишь помнить и благодарить, – отметил Леонид Кучма.

Кто такой патриарх Филарет

В миру имя Филарета – Михаил Антонович Денисенко. Он родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Амвросиевского района Донецкой области.

В 1946 году, после окончания средней школы, поступил в третий класс Одесской духовной семинарии, которую окончил с отличием.

1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарет, а в 1952-м – окончил Московскую духовную академию с научной степенью кандидата богословия.

Служил в различных епархиях СССР и за рубежом.

С 1995 по 2018 год был патриархом Киевским и всея Руси-Украины Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Именно Филарет способствовал переводу богослужебных текстов на украинский язык.

В октябре 2018 года Вселенский патриархат признал недействительными решения Русской православной церкви о лишении Филарета сана и анафеме.

А в 2019 году указом президента Украины Филарету было присвоено звание Героя Украины.

Филарет и создание Киевского патриархата

Филарет сыграл решающую роль в создании самостоятельной украинской церкви и Киевского патриархата.

Так, в конце 1980-х – начале 1990-х Филарет, тогда еще митрополит Киевский, активно выступил за автономию украинской церкви от Москвы. Он был одним из главных архиереев, стремившихся к независимости Украины от Московского патриархата.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году Филарет продвигал идею создания единой украинской автокефальной церкви.

В 1992 году он восстановил статус УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и стал ее предстоятелем. Его решение стало ключевым для легитимизации новой церковной структуры. За это РПЦ подвергла его анафеме.

В течение 1990-х и 2000-х годов Филарет укреплял позиции Киевского патриархата. Он установил собственную иерархию и административные правила, поддерживал дипломатические контакты с другими автокефальными церквями и государственными органами Украины.

Роль Филарета в создании ПЦУ

В октябре 2018 года Филарет выступил за объединение украинских православных церквей и принял участие в подготовке Объединительного собора.

После создания Православной церкви Украины (ПЦУ) в декабре 2018 года, УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) юридически прекратила существование, присоединившись к новой структуре.

С 2019 года патриарх Филарет формально покинул пост предстоятеля, но сохранил статус почетного патриарха и влияние на церковные и национальные процессы, продолжая выступать за сохранение независимости украинской церкви.

Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Епифаний, который обратился к людям, собравшимся на Софийской площади, и объявил Филарета духовным наставником, который будет и в дальнейшем помогать совместно строить единую поместную украинскую православную церковь.

6 января 2019 года – ПЦУ получила томос об автокефалии.

В 2019-2020 годах Филарет активно отстаивал позицию украинской автокефалии, предоставляя авторитет и поддержку объединению бывших разделенных украинских православных структур.

С 2021 года в почетном статусе продолжил влиять на внутренние процессы и сохранение независимости ПЦУ. Выступал за сохранение украинского патриархального порядка и недопущение возвращения под юрисдикцию Москвы.

