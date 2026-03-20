Прощание с патриархом Филаретом в Киеве: названы дата и место
- Прощание с Патриархом Филаретом начнется вечером 20 марта.
- Церемония пройдет в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.
- Филарет скончался в возрасте 97 лет 20 марта.
Прощание с патриархом Филаретом – что известно
Прощание продлится два дня. Тело усопшего патриарха доставят в храм до начала церемонии, запланированной на 20:00. Впрочем, в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ предупреждают, что время может уточняться.
Верующие смогут попрощаться с Филаретом вечером пятницы, а также в течение всего дня 21 марта.
Чин отпевания и захоронения запланирован на воскресенье, 22 марта. Подробности также могут уточняться.
Что известно о патриархе Филарете
Патриарх Филарет (в миру Михаил Денисенко) скончался в возрасте 97 лет, о чем стало известно днем 20 марта.
Духовное образование получил в Одесской семинарии и Московской духовной академии, где получил степень кандидата богословия. В 1950 году принял монашеский постриг.
В течение жизни Филарет служил в разных епархиях в Украине и за рубежом, а с 1995 по 2018 год возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
Он сыграл ключевую роль в формировании независимой украинской церкви. После провозглашения независимости Украины, он активно продвигал идею автокефалии и стал предстоятелем Киевского патриархата.
В 2018 принял участие в создании Православной церкви Украины, получив статус почетного патриарха. В тот же период Вселенский патриархат отменил решение РПЦ по его анафеме, а в 2019 году Филарету присвоили звание Героя Украины.