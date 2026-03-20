Чин відспівування і поховання почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета попередньо має відбутися у неділю, 22 березня.

Про це повідомили на сайті Православної церкви України.

Поховання патріарха Філарета: що відомо

За попередньою інформацією, поховання патріарха Філарета планують провести 22 березня у Володимирському соборі.

Про це повідомив прессекретар патріарха Філарета у 2014–2016 роках, офіцер ЗСУ Андрій Ковальов.

– Я чув від настоятеля Володимирського собору протоієрея Бориса Табачека, що похорон партріарха Філарета запланований на неділю 22-го березня, але наразі це всі деталі, – сказав Ковальов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі очікують на рішення Синоду щодо формату проведення похорону. Зокрема, йдеться про те, як саме відбудеться чин прощання та поховання.

– Я теж знаю і не раз чув від патріарха Філарета, що він хотів бути похованим у Володимирському соборі. Така була його воля, – підсумував він.

Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, у миру Михайло Антонович Денисенко, ієрарх на спокої Православної Церкви України, помер сьогодні у віці 97 років.

Філарет відіграв важливу роль у становленні незалежної української церкви. Після проголошення незалежності України він активно підтримував ідею автокефалії та очолив Київський патріархат.

У 2018 році Філарет долучився до створення Православної церкви України та отримав статус почесного патріарха.

Того ж року Вселенський патріархат скасував рішення РПЦ про його анафему. У 2019 році Філарету присвоїли звання Героя України.

Пов'язані теми:

