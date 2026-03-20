Стало відомо про смерть почесного патріарха Православної церкви України Філарета. Йому було 97 років.

Про це повідомляє предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Епіфаній.

Патріарх Філарет – причина смерті

– Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях святійшого патріарха Філарета. Просімо у всевишнього прийняти його у своєму небесному царстві. Сердечні співчуття рідним, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив митрополит Епіфаній, настанови патріарха Філарета про важливість підтримання єдності та віддане служіння українському народу завжди пам’ятатимуть.

Зауважимо, що 9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Другий президент України Леонід Кучма висловив співчуття з приводу смерті патріарха Філарета.

– Це був один із найдивовижніших людей, яких я знав. Неймовірна харизма, незламність духу, лінія життя. Україна вже була незалежною, а його боротьба за незалежність української Церкви лише починалася. Вона була довгою, важкою, не завжди була зрозумілою для нас, мирян, не дуже посвячених у тонкощі церковних справ та таємниці душі патріарха. Але не нам судити – нам лише пам’ятати та дякувати, – зазначив Леонід Кучма.

Хто такий патріарх Філарет

У миру ім’я Філарета – Михайло Антонович Денисенко. Він народився 23 січня 1929 року у селі Благодатному Амвросіївського району Донецької області.

У 1946 році, після закінчення середньої школи, вступив до третього класу Одеської духовної семінарії, яку закінчив з відзнакою.

1 січня 1950 року прийняв чернечий постриг з ім’ям Філарет, а у 1952-му – закінчив Московську духовну академію з науковим ступенем кандидата богослов’я.

Служив у різних єпархіях СРСР та за кордоном.

З 1995 до 2018 років був патріархом Київським і всієї Русі-України Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Саме Філарет сприяв перекладу богослужбових текстів українською мовою.

У жовтні 2018 року Вселенський патріархат визнав недійсними рішення Російської православної церкви про позбавлення Філарета сану та анафему.

А у 2019 році указом президента України Філарету було присвоєно звання Героя України.

Філарет і створення Київського патріархату

Філарет відіграв вирішальну роль у створенні самостійної української церкви та Київського патріархату.

Так, наприкінці 1980-х – на початку 1990-х Філарет, тоді ще митрополит Київський, активно виступив за автономію української церкви від Москви. Він був одним із головних архієреїв, які прагнули незалежності України від Московського патріархату.

Після проголошення незалежності України 1991 року Філарет просував ідею створення єдиної української автокефальної церкви.

1992 року він відновив статус УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) та став її предстоятелем. Його рішення стало ключовим для легітимізації нової церковної структури. За це РПЦ піддала його анафемі.

Протягом 1990-х і 2000-х Філарет зміцнював позиції Київського патріархату. Він встановив власну єрархію та адміністративні правила, підтримував дипломатичні контакти з іншими автокефальними церквами та державними органами України.

Після створення Православної церкви України (ПЦУ) у грудні 2018 року, УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) юридично припинила існування, приєднавшись до нової структури. З 2019 року патріарх Філарет формально залишив посаду предстоятеля, але зберіг статус почесного патріарха та вплив на церковні та національні процеси, продовжуючи виступати за збереження незалежності української церкви.

Роль Філарета у створенні ПЦУ

У жовтні 2018 року Філарет виступив за об’єднання українських православних церков та взяв участь у підготовці Об’єднавчого собору.

А 15 грудня того ж року, коли на Об’єднавчому соборі створили Православну Церкву України (ПЦУ), Філарет отримав статус почесного патріарха.

Предстоятелем ПЦУ став митрополит Епіфаній який звернувся до людей, що зібралися на Софійській площі, та оголосив Філарета духовним наставником, який буде й надалі допомагати спільно будувати єдину помісну українську православну церкву.

6 січня 2019 року – ПЦУ отримала томос про автокефалію.

У 2019-2020 роках Філарет активно відстоював позицію української автокефалії, надаючи авторитет та підтримку об’єднанню колишніх розділених українських православних структур.

З 2021 року у почесному статусі продовжив впливати на внутрішні процеси та збереження незалежності ПЦУ. Виступав за збереження українського патріархального порядку та недопущення повернення під юрисдикцію Москви.

