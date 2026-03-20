В ночь с 20 на 21 марта мобильное приложение Резерв+ не будет работать в связи с проведением технических работ.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным Минобороны, с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре Оберіг будут проводиться плановые технические работы.

В течение этого времени в мобильном приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID, предупредили в Министерстве обороны Украины.

– Заранее скачайте PDF-версию, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите Скачать PDF, – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

