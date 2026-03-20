У ніч з 20 на 21 березня мобільний додаток Резерв+ не працюватиме через проведення технічних робіт.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Резерв+ не працюватиме з 20 на 21 березня

За даними Міноборони, з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі Оберіг відбуватимуться планові технічні роботи.

Протягом цього часу в мобільному додатку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID, попередили у Міністерстві оборони України.

– Завчасно завантажте PDF-версію, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть Завантажити PDF, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Міноборони, роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

