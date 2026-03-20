Резерв+ не працюватиме вночі з 20 на 21 березня — Міноборони
У ніч з 20 на 21 березня мобільний додаток Резерв+ не працюватиме через проведення технічних робіт.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За даними Міноборони, з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі Оберіг відбуватимуться планові технічні роботи.
Протягом цього часу в мобільному додатку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID, попередили у Міністерстві оборони України.
– Завчасно завантажте PDF-версію, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть Завантажити PDF, – йдеться у повідомленні.
Як уточнили у Міноборони, роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Раніше Факти ICTV повідомляли, яких змін варто очікувати у питанні мобілізації з 1 квітня 2026 року, чи можливі оновлення у законодавстві та на що слід звернути увагу різним категоріям громадян.