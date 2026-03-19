В марте произошло несколько важных изменений, которые могут повлиять на процесс мобилизации в Украине в апреле.

Факты ICTV узнали у адвоката АО Юридической фирмы Марусяк и Партнеры Оксаны Воробей, каких изменений стоит ожидать, возможны ли обновления в законодательстве о мобилизации с 1 апреля и на что следует обратить внимание различным категориям граждан.

Закон о мобилизации с 1 апреля: что меняется

Адвокат рассказала, что по состоянию на 1 апреля 2026 года кардинальных изменений в законе о мобилизации нет. Она, как и раньше, проходит в условиях военного положения, которое продлено как минимум до мая 2026 года.

Базовые правила призыва остаются неизменными и определяются Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

В то же время государство постепенно меняет подходы к комплектованию ВСУ — прежде всего за счет цифровизации и уточнения полномочий органов.

Мобилизация с 1 апреля 2026 года в Украине: изменения в полномочиях ТЦК

В центре внимания — законодательные инициативы, касающиеся деятельности территориальных центров комплектования. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15076, который предусматривает запрет на принудительное задержание граждан сотрудниками ТЦК, более четкое регулирование порядка проверки военно-учетных документов и ограничение применения силовых методов во время мобилизационных мероприятий.

— В то же время важно учитывать, что такие ограничения уже вытекают из действующего законодательства. Фактически закон и сейчас не допускает так называемой “силовой мобилизации”, а любые действия, связанные с фактическим задержанием лица, возможны только в случаях и в порядке, определенных законом. В этом контексте целесообразность отдельного дублирования таких положений в законопроекте вызывает дискуссию, — пояснила адвокат.

С одной стороны, это может упорядочить практику и минимизировать возможные злоупотребления, с другой — существует риск появления декларативных норм без реального влияния на правоприменение.

На данный момент это лишь законопроект, он не вступил в силу, поэтому правила работы ТЦК не меняются.

Апрель 2026: новые правила мобилизации и бронирование через Дія

Продолжается развитие цифрового бронирования, в частности через приложение Дія. Речь идет о возможности бронирования работников предприятий оборонного сектора даже при наличии нарушений воинского учета. Эти изменения не являются новыми.

— Соответствующие нормы действуют еще с декабря 2025 года. В то же время на практике применять этот механизм стало возможно только после появления технической возможности. То есть речь идет не о новых правилах, а о фактическом внедрении механизма, который уже был предусмотрен законодательством, — пояснила юрист.

Такое бронирование касается исключительно предприятий, критически важных для обороны или оборонно-промышленного комплекса, и не распространяется на другие компании. Ключевое нововведение — временное бронирование до 45 дней.

Этот период предоставляется для того, чтобы военнообязанный привел в порядок свои учетные данные: встал на учет, уточнил информацию, решил вопросы с розыском или другими нарушениями.

То есть формальные нарушения больше не блокируют бронирование автоматически, но их необходимо устранить. Отдельно заработал механизм автоматического продления бронирования в Дія.

Ранее для продления бронирования нужно было сначала отменить действующий статус работника, а затем подавать новое заявление. Это создавало риски, ведь на определенное время работник фактически оставался без бронирования.

Теперь, если бронирование еще действует и статус критически важного предприятия не изменился, его можно продлить автоматически — без отмены предыдущего решения.

Как правило, такая процедура занимает до 24 часов. Воспользоваться такой возможностью могут предприятия, имеющие подтвержденный статус критически важных и внесенные в соответствующий перечень.

Подать заявление могут руководители, подписанты или другие уполномоченные лица. Фактически это позволяет бизнесу избежать лишних административных процедур и обеспечить непрерывность бронирования работников.

IТ-специалисты в армии: служба по специальности

Отдельно стоит отметить изменения, касающиеся ИТ-специалистов. В соответствии с указом Президента №214/2026, вступившим в силу 11 марта 2026 года, предусмотрена возможность привлечения таких специалистов к цифровой трансформации ВСУ.

Речь идет о службе по специальности, возможности получения офицерского звания после отбора и назначения на должности в сфере кибербезопасности, аналитики и технологий. В то же время это не является автоматическим правом. Все зависит от потребностей ВСУ, военно-учетной специальности и решения командования.

Отсрочки и уход: разъяснение Минздрава

Отдельного внимания требует разъяснение Министерства здравоохранения от 12 марта 2026 года относительно определения потребности в постоянном постороннем уходе. Это важно для лиц, оформляющих отсрочку по пунктам 9, 13, 14 части первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

МЗ разъяснило, что речь идет не просто о факте ухода за человеком, а о подтверждении того, что он действительно не может самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности.

При этом оценивается не диагноз, а фактическая способность к самообслуживанию, передвижению, ориентации и контролю над поведением. Важно различать ситуации, когда постоянный уход со стороны посторонних лиц является самостоятельным основанием для отсрочки, и когда он лишь подтверждает дополнительные обстоятельства.

Потребность в уходе может устанавливаться по результатам оценки повседневного функционирования или на основании заключения врачебно-консультативной комиссии. Ключевым документом является медицинское заключение о потребности в постоянном постороннем уходе, которое учитывается при оформлении отсрочки.

— Такие разъяснения не изменяют закон, но существенно влияют на практику его применения, — резюмировала адвокат.

Годовая отсрочка для контрактников 18-24

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4782-IX, который предоставляет военнослужащим, проходившим службу по программе Контракт 18–24, 12-месячную отсрочку от мобилизации.

Согласно документу, военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили годовой контракт, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения. В этот период их можно привлекать к службе только с их согласия.

Программу Контракт 18–24 Министерство обороны запустило в феврале 2025 года. Она является добровольной и предназначена для граждан в возрасте 18–24 лет, готовых служить в ВСУ в течение одного года.

Закон был разработан Минобороны совместно с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и принят Верховной Радой 11 февраля.

Контракт предусматривает выплату 1 млн грн: 200 тыс. грн в начале службы и остальную сумму в течение года, а также социальные гарантии для военнослужащих.

Запись в ТЦК через Резерв+

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут планировать визиты в территориальные центры комплектования и социальной поддержки онлайн. По информации Минобороны, записаться на прием в ТЦК и СП можно через мобильное приложение Резерв+.

Среди преимуществ сервиса:

Простая запись в несколько кликов – выбрать удобную дату и время прямо со смартфона.

Отсутствие очередей – планирование визита заранее экономит время.

Контроль над записью – отслеживание своего номера в очереди, статуса и выбранной услуги.

Гибкость управления – возможность отменить визит или оставить отзыв.

Своевременные уведомления – push-напоминания, чтобы ничего не пропустить.

Минобороны отмечает, что онлайн-сервис делает работу ТЦК более упорядоченной и прозрачной: единый список записей сокращает очереди и упрощает обслуживание.

Также электронная запись через приложение Резерв+ является официальной и имеет такую же юридическую силу, как и через веб-сайт электронной очереди.

Отсрочка для многодетных родителей в Резерв+

Министерство обороны Украины расширяет возможности оформления отсрочек от мобилизации через приложение Резерв+. В приложении появилась новая отсрочка для многодетных родителей, независимо от их семейного положения.

Оформление отсрочек в Резерв+ позволяет подавать заявки онлайн без посещения учреждений, что снижает нагрузку на государственные органы.

Подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:

имеют троих или более детей в возрасте до 18 лет, рожденных в Украине в браке, вне брака или в разных браках;

не имеют задолженности по уплате алиментов или задолженность не превышает трех месяцев платежей;

имеют актуальные данные в государственных реестрах.

Если информация в реестрах устарела или задолженность по алиментам превышает три месяца, отсрочка не предоставляется. Сначала необходимо обновить данные и погасить задолженность, после чего можно повторно подать запрос.

