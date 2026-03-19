Взрывы в Харькове прогремели в ночь на пятницу, 20 марта. Россияне ударили дронами по Шевченковскому району города.

Взрывы в Харькове сегодня, 20 марта: что известно

— Враг ударил боевым дроном по Шевченковскому району города, — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что попадание зафиксировано возле учебного заведения. В здании выбиты окна.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Обследование места прилета продолжается.

В 23:56 четверга Воздушные силы предупреждали, что вражеские БпЛА движутся курсом на Харьков с севера.

Напомним, 18 марта около 11:00 прогремели взрывы в Харькове. Враг атаковал дронами Холодногорский район.

В результате взрывов погиб 54-летний мужчина. Еще двое мужчин были ранены и доставлены в больницу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1485-е сутки.

