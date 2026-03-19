Вибухи в Харкові пролунали уночі проти п’ятниці, 20 березня. Росіяни вдарили дронами по Шевченківському району міста.

– Ворог ударив бойовим дроном по Шевченківському району міста, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що влучання зафіксоване біля навчального закладу. У будівлі вибиті вікна.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Обстеження місця прильоту триває.

О 23:56 четверга Повітряні сили попереджали, що ворожі БпЛА рухаються курсом на Харків з півночі.

Нагадаємо, 18 березня близько 11:00 пролунали вибухи у Харкові. Ворог атакував дронами Холодногірський район.

Унаслідок вибухів загинув 54-річний чоловік. Ще двоє чоловіків були поранені і доставлені до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

