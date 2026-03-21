Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Ворог завдав 58 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5285 дронів-камікадзе та здійснив 2856 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026

Втрати ворога у війні на 21 березня 2026

особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб,

танків – 11 790 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.,

артилерійських систем – 38 608 (+39) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 691 од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 333 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 (+1) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.,

крилатих ракет – 4 468 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 518 (+144) од.,

спеціальної техніки – 4 096 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

