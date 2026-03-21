Украина продолжает расширять кампанию глубоких ударов по военным целям на территории России, увеличивая их масштаб и эффективность.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Сибига назвал удары по РФ “украинскими санкциями”

По словам Сибиги, Украина рассматривает удары по территории России как собственные санкции против российской военной машины.

Он подчеркнул, что Киев не намерен ослаблять это давление, а наоборот — наращивает масштабы и интенсивность ударов.

— Это наши собственные украинские санкции против российской военной машины, и мы не собираемся их ослаблять, — заявил глава МИД.

Сибига отметил, что украинские возможности уже позволяют поражать цели на расстоянии тысяч километров вглубь территории РФ.

Министр подчеркнул, что такая кампания является “разумной, эффективной и стратегически взвешенной”.

По его словам, она уже сейчас ослабляет военный потенциал России и ее способность вести агрессию и распространять террор за пределами страны.

Отдельно Сибига отметил, что удары также подрывают возможности РФ поддерживать союзные режимы, в частности в Иране.

— Эффективнее уничтожать сами источники террора, чем перехватывать его последствия, — пояснил он подход Украины.

Глава МИД подчеркнул, что российские чиновники уже признают отсутствие безопасных территорий в стране.

Сибига отметил, что рядовые россияне должны осознать, что война, которую их руководство развязало против Украины, возвращается туда, откуда она пришла.

— Чем дольше Москва будет отказываться завершить эту войну, тем хуже будут последствия для нее, — заявил министр.

Напомним, что в ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области России.

По данным Генерального штаба ВСУ, были повреждены установка вторичной переработки нефти и резервуар РВС-10000. Предприятие производит топливо и смазочные материалы, которые используются для обеспечения российских оккупационных войск.

