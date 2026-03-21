Україна продовжує розширювати кампанію глибоких ударів по військових цілях на території Росії, збільшуючи їхній масштаб і ефективність.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Сибіга назвав удари по РФ “українськими санкціями”

За словами Сибіги, Україна розглядає удари по території Росії як власні санкції проти російської військової машини.

Він наголосив, що Київ не має наміру послаблювати цей тиск, а навпаки — нарощує масштаби та інтенсивність ударів.

— Це наші власні українські санкції проти російської військової машини, і ми не збираємося їх послаблювати, — заявив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що українські можливості вже дозволяють уражати цілі на відстані тисяч кілометрів углиб території РФ.

Міністр наголосив, що така кампанія є “розумною, ефективною та стратегічно виваженою”.

За його словами, вона вже зараз послаблює військовий потенціал Росії та її здатність вести агресію і поширювати терор за межами країни.

Окремо Сибіга зазначив, що удари також підривають можливості РФ підтримувати союзні режими, зокрема в Ірані.

— Ефективніше знищувати самі джерела терору, ніж перехоплювати його наслідки, — пояснив він підхід України.

Глава МЗС наголосив, що російські чиновники вже визнають відсутність безпечних територій у країні.

За його словами, це є прямим наслідком війни, яку розв’язав Кремль проти України.

Сибіга зазначив, що пересічні росіяни повинні усвідомити, що війна, яку їхнє керівництво розв’язало проти України, повертається туди, звідки вона прийшла.

— Чим довше Москва відмовлятиметься завершити цю війну, тим гіршими будуть наслідки для неї, — заявив міністр.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 березня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та резервуар РВС-10000. Підприємство виробляє пальне та мастила, які використовуються для забезпечення російських окупаційних військ.

Пов'язані теми:

