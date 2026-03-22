В понедельник во всех регионах Украины вечером будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

— Завтра, 23 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

Напомним, 19 марта в обращении к участникам Европейского совета президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас нуждается в финансировании в размере не менее €5 млрд для обеспечения энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на €90 млрд.

По его словам, действовать нужно без промедления, чтобы защитить энергосистему Украины и восстановить объекты, уничтоженные Россией.

