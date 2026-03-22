Графіки відключення світла 23 березня діятимуть ввечері у всіх регіонах
У понеділок в усіх регіонах України увечері будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 23 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.
Нагадаємо, 19 березня у зверненні до учасників Європейської ради президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз потребує фінансування у розмірі щонайменше €5 млрд для забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на €90 млрд.
За його словами, діяти потрібно без зволікань, щоб захистити енергосистему України та відновити об’єкти, які знищила Росія.