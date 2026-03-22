У Києві триває церемонія прощання із померлим почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Похорон Філарета

Зранку 22 березня в Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулася заупокійна літургія, яку провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Попрощатися із Філаретом прийшли сотні людей.

Після 11:00 процесія з тілом патріарха вирушила від монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору. Тут проходить відспівування та відбудеться поховання Філарета, як він заповів.

Нагадаємо, що 9 березня у ПЦУ закликали вірян молитися за здоров’я патріарха Філарета, так як у нього погіршилося здоров’я та його госпіталізували.

20 березня Православна церква України повідомила про смерть патріарха Філарета. Йому було 97 років.

Що відомо про патріарха Філарета

Філарет — Михайло Денисенко — народився 23 січня 1929 року в Благодатному на Донеччині.

1 січня 1950 року прийняв чернечий постриг з ім’ям Філарет, а у 1952-му – закінчив Московську духовну академію з науковим ступенем кандидата богослов’я.

З 1995 до 2018 років був патріархом Київським і всієї Русі-України Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). У жовтні 2018 року Вселенський патріархат визнав недійсними рішення РПЦ про позбавлення Філарета сану та анафему.

А у 2019 році указом президента Філарет удостоївся звання Героя України.

Фото: ПЦУ

Джерело : Радіо Свобода

