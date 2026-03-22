Російські війська готуються до наступу на Харківському напрямку уже в найближчі дні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов

Ситуація на Харківському напрямку станом на 22 березня: що відомо

За словами Віктора Трегубова, Росія активно намагається відновити свій наступальний потенціал на Харківському напрямку.

— Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування та підготовки наступів на низці наших відтинків, зокрема Великобурлуцькому, Куп’янському, неофіційному Борівському та низці інших, – зазначив Виктор Трегубов.

За його словами, наразі зафіксовано доволі високу активність ворога на Сумщині. Зокрема, певний сплеск був поблизу Борової, що фактично на півночі Лиманського напрямку.

Трегубов зазначив, що ворог має два завдання – встановити контроль над Лиманським напрямком та створити так звану зону контролю вздовж державного кордону України та РФ. Однак, за словами начальника управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил, ці завдання втрачають актуальність.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 16 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України зірвали стратегічну наступальну операцію російської армії.

Ворог планував наступ у березні цього року.

