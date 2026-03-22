Украина заинтересована в развитии взаимовыгодных партнерских отношений со странами со всех уголков мира, в частности из Африки, Азии и Латинской Америки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Сибига о глобальных партнерствах Украины

По словам Сибиги, украинские оборонные возможности и опыт защиты жизни вызывают значительный интерес в мире.

Речь идет не только о странах Персидского залива, но и о государствах в различных регионах, которые наблюдают за событиями на Ближнем Востоке.

— Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного партнерства не только в Европе, Северной Америке и Персидском заливе, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах, — отметил он.

Министр подчеркнул, что полномасштабная война принесла Украине большие потери, но в то же время заставила страну развить уникальный оборонный потенциал.

По его словам, современная Украина является фактором безопасности и надежным партнером для государств, разделяющих общие ценности.

Сибига также отметил, что сложно понять, почему отдельные страны НАТО не поддерживают интеграцию Украины в Альянс, несмотря на ее потенциал.

Напомним, что сегодня, 22 марта, в Украину впервые за время полномасштабной войны прибыла делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье.

В ходе визита стороны обсудили участие украинских военных в учениях Альянса, а также развитие совместных проектов и аналитических возможностей.

