Сибига: Украина заинтересована в партнерстве со странами по всему миру
- Украина стремится к партнерству со странами по всему миру.
- Речь идет о сотрудничестве с Африкой, Азией и Латинской Америкой.
- Украинский оборонный опыт вызывает интерес в мире.
Украина заинтересована в развитии взаимовыгодных партнерских отношений со странами со всех уголков мира, в частности из Африки, Азии и Латинской Америки.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.
Сибига о глобальных партнерствах Украины
По словам Сибиги, украинские оборонные возможности и опыт защиты жизни вызывают значительный интерес в мире.
Речь идет не только о странах Персидского залива, но и о государствах в различных регионах, которые наблюдают за событиями на Ближнем Востоке.
— Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного партнерства не только в Европе, Северной Америке и Персидском заливе, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах, — отметил он.
Министр подчеркнул, что полномасштабная война принесла Украине большие потери, но в то же время заставила страну развить уникальный оборонный потенциал.
По его словам, современная Украина является фактором безопасности и надежным партнером для государств, разделяющих общие ценности.
Сибига также отметил, что сложно понять, почему отдельные страны НАТО не поддерживают интеграцию Украины в Альянс, несмотря на ее потенциал.
Напомним, что сегодня, 22 марта, в Украину впервые за время полномасштабной войны прибыла делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье.
В ходе визита стороны обсудили участие украинских военных в учениях Альянса, а также развитие совместных проектов и аналитических возможностей.