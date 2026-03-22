Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідних партнерських відносин із країнами з усіх куточків світу, зокрема Африки, Азії та Латинської Америки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Сибіга про глобальні партнерства України

За словами Сибіги, українські оборонні можливості та досвід захисту життя викликають значний інтерес у світі.

Йдеться не лише про країни Перської затоки, а й про держави в різних регіонах, які спостерігають за подіями на Близькому Сході.

— Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідного партнерства не лише в Європі, Північній Америці та Перській затоці, але й в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах, — зазначив він.

Міністр наголосив, що повномасштабна війна принесла Україні великі втрати, але водночас змусила країну розвинути унікальні оборонні спроможності.

За його словами, сучасна Україна є фактором безпеки та надійним партнером для держав, які поділяють спільні цінності.

Сибіга також зазначив, що складно зрозуміти, чому окремі країни НАТО не підтримують інтеграцію України до Альянсу, попри її потенціал.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, до України вперше під час повномасштабної війни прибула делегація військового командування НАТО на чолі з адміралом П’єром Вандьє.

Під час візиту сторони обговорили участь українських військових у навчаннях Альянсу, а також розвиток спільних проєктів і аналітичних можливостей.

