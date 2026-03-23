Атаки дронов на нефтяные порты РФ: Приморск приостановил экспорт нефти
- Порт Усть-Луга возобновил экспорт нефти после отмены тревоги из-за атаки дронов.
- Приморск остается закрытым из-за повреждений инфраструктуры после ударов.
- Атаки по нефтяным портам РФ влияют на экспорт и усиливают напряжение на мировом рынке.
После атаки беспилотников по российским портам на Балтийском море Усть-Луга смог возобновить погрузку нефти, тогда как соседний Приморск остается закрытым.
Об этом сообщает Reuters.
Атака дронов на порты РФ: что известно
Приморск и Усть-Луга являются крупнейшими российскими пунктами экспорта нефти.
Они приостановили экспорт сырой нефти и топлива с 22 марта после атак дронов, сообщили два источника. Эта приостановка усугубляет глобальный дефицит, вызванный закрытием Тегераном Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что несколько топливных резервуаров в Приморске загорелись после атак дронов, но он не упомянул о приостановке экспорта нефти. Пока неясно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения.
Чиновник добавил, что в результате недавних атак над Ленинградской областью было сбито 35 дронов. Министерство обороны РФ заявило, что в целом над Россией в течение ночи было перехвачено и уничтожено 249 дронов.
Приморск, который может экспортировать более 1 млн баррелей сырой нефти в день, является основным рынком сбыта флагманской российской нефти марки Urals и высококачественного дизельного топлива. В то же время Усть-Луга перерабатывает около 700 тыс. баррелей нефти в сутки.
По данным источников, Усть-Луга в прошлом году экспортировала 32,9 млн метрических тонн нефтепродуктов, а Приморск – 16,8 млн тонн.
Украина регулярно атакует российские нефтяные экспортные объекты и нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь подорвать военную экономику Москвы.
Украинские военные подтвердили, что нанесли удар по нефтяному терминалу в Приморске, а также по нефтеперерабатывающему заводу в городе Уфа в Башкортостанской области.
Погрузка нефти была прервана также во время нападения на Приморск в сентябре.
В этом месяце экспорт нефти из крупнейшего российского черноморского порта Новороссийска также пострадал от атак дронов.
Напомним, что подразделения Сил обороны Украины в течение суток и в ночь на 23 марта нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов, в частности по средствам ПВО, радиолокационным станциям и складам.