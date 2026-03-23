После атаки беспилотников по российским портам на Балтийском море Усть-Луга смог возобновить погрузку нефти, тогда как соседний Приморск остается закрытым.

Об этом сообщает Reuters.

Атака дронов на порты РФ: что известно

Приморск и Усть-Луга являются крупнейшими российскими пунктами экспорта нефти.

Они приостановили экспорт сырой нефти и топлива с 22 марта после атак дронов, сообщили два источника. Эта приостановка усугубляет глобальный дефицит, вызванный закрытием Тегераном Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что несколько топливных резервуаров в Приморске загорелись после атак дронов, но он не упомянул о приостановке экспорта нефти. Пока неясно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения.

Чиновник добавил, что в результате недавних атак над Ленинградской областью было сбито 35 дронов. Министерство обороны РФ заявило, что в целом над Россией в течение ночи было перехвачено и уничтожено 249 дронов.

Приморск, который может экспортировать более 1 млн баррелей сырой нефти в день, является основным рынком сбыта флагманской российской нефти марки Urals и высококачественного дизельного топлива. В то же время Усть-Луга перерабатывает около 700 тыс. баррелей нефти в сутки.

По данным источников, Усть-Луга в прошлом году экспортировала 32,9 млн метрических тонн нефтепродуктов, а Приморск – 16,8 млн тонн.

Украина регулярно атакует российские нефтяные экспортные объекты и нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь подорвать военную экономику Москвы.

Украинские военные подтвердили, что нанесли удар по нефтяному терминалу в Приморске, а также по нефтеперерабатывающему заводу в городе Уфа в Башкортостанской области.

Погрузка нефти была прервана также во время нападения на Приморск в сентябре.

В этом месяце экспорт нефти из крупнейшего российского черноморского порта Новороссийска также пострадал от атак дронов.

Напомним, что подразделения Сил обороны Украины в течение суток и в ночь на 23 марта нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов, в частности по средствам ПВО, радиолокационным станциям и складам.

Источник : Reuters

