Після атаки безпілотників по російських портах на Балтійському морі Усть-Луга зміг відновити завантаження нафти, водночас сусідній Приморськ залишається закритим.

Про це повідомляє Reuters.

Атака дронів на порти РФ: що відомо

Приморськ та Усть-Луга є найбільшими російськими нафтовими експортними пунктами.

Вони призупинили експорт сирої нафти та палива з 22 березня після атак дронів, повідомили два джерела. Це призупинення посилює глобальний дефіцит, спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що кілька паливних резервуарів у Приморську загорілися після атак дронів, але він не згадав про призупинення експорту нафти. Наразі не зрозуміло, чи зазнав порт Усть-Луга якихось пошкоджень.

Посадовець додав, що в результаті нещодавніх атак над Ленінградською областю було збито 35 дронів. Міністерство оборони РФ заявило, що загалом над Росією протягом ночі було перехоплено та знищено 249 дронів.

Приморськ, який може експортувати понад 1 млн барелів сирої нафти на день, є основним ринком збуту флагманської російської нафти марки Urals та високоякісного дизельного палива. Водночас Усть-Луга обробляє близько 700 тис. барелів нафти на добу.

За даними джерел, Усть-Луга минулого року експортувала 32,9 млн метричних тонн нафтопродуктів, а Приморськ – 16,8 млн тонн.

Україна регулярно атакує російські нафтові експортні об’єкти та нафтопереробні заводи, намагаючись підірвати воєнну економіку Москви.

Українські військові підтвердили, що завдали удару по нафтовому терміналу в Приморську, а також по нафтопереробному заводу в місті Уфа в Башкортостанській області.

Завантаження нафти було перервано також під час нападу на Приморськ у вересні.

Цього місяця експорт нафти з найбільшого російського чорноморського порту Новоросійська також постраждав від атак дронів.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України впродовж доби та в ніч на 23 березня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів, зокрема засоби ППО, радіолокаційні станції та склади.

