В настоящее время цены на рынке топлива остаются динамичными и непредсказуемыми.

Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать, какого максимума могут достичь цены на топливо в ближайшее время.

Что будет с ценами на топливо в 2026 году: ситуация на рынке нефтепродуктов

О том, что будет с ценами на топливо, мы поговорили с аналитиком консалтинговой компании Нафторинок Александром Сиренко.

Он объяснил, что прогнозировать, сколько будет стоить топливо в ближайшее время, чрезвычайно сложно, ведь события на нефтяном рынке развиваются очень динамично.

Делать какие-либо прогнозы относительно того, что будет с ценами на дизель, можно лишь на неделю вперед, да и то очень осторожно.

Что касается этой недели, цена дизельного топлива, по словам эксперта, будет расти. Это связано с тем, что обновляются котировки дизеля.

— Да, сегодня в Лондоне тонна дизеля стоила $1 432, и это максимум с 2022 года. Из-за этого цена дизеля на границе уже повысилась, а компании покупают его оптом дороже, поэтому розничная цена неизбежно будет расти вслед за оптовой, — рассказал эксперт.

Сиренко отметил, что прогнозировать, сколько может стоить дизельное топливо в 2026 году, и указать сумму подорожания в гривнах пока невозможно. Цена может как расти, так и быстро падать.

Он пояснил, что рекордные $1 432 за тонну могут снизиться уже до $1 000 к концу дня. Кроме того, новости с Ближнего Востока не дают оснований ожидать стабилизации рынка.

Нефтяной рынок сейчас не слишком активен, но наблюдаются резкие колебания, связанные с заявлениями высокопоставленных чиновников и ситуацией в отдельных странах региона.

— Например, утром цена на нефть составляла примерно $110–109 за баррель, затем упала до $97, а сейчас восстановилась до $102,2. Рынок мгновенно реагирует на политические заявления, но затем цена снова возвращается к прежнему уровню, — подчеркнул Сиренко.

Сколько может стоить бензин в Украине в 2026 году

В то же время экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что стоимость топлива в Украине может вырасти примерно на 5–7 гривен за литр.

— Повышение цен происходит накануне посевной кампании и может повлиять на дальнейшее подорожание продуктов питания, — предупредил Пендзин.

По его прогнозу, украинцам следует морально готовиться к такому росту, ведь речь идет о реальности, к которой нужно быть готовыми.

— Повышение до 100 гривен за литр бензина маловероятно, однако рост на 5–7 гривен вполне реален, особенно если цена на нефть будет держаться выше $100 за баррель, — подчеркнул экономист.

Он отметил, что наибольшие трудности это повышение вызовет для аграрного сектора, а в дальнейшем — и для стоимости продуктов питания. В то же время Пендзин подчеркнул, что при условии хорошего урожая часть роста цен можно будет компенсировать.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на топливо уже выросли, в том числе и в Украине. В связи с этим правительство приняло решение компенсировать часть расходов на топливо через программу Национальный кэшбэк, которая предусматривает 10% за бензин, 15% за дизель и 5% за автогаз. Программа будет действовать до 1 мая на тех автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.

